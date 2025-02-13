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На бывшего жениха Надин Серовски Артема Венскеля подали в суд три его ученицы — они требуют назад свои 125 тысяч

На бывшего жениха Надин Серовски Артема Венскеля подали в суд три его ученицы — они требуют назад свои 125 тысяч

Бывший жених Надин Серовски Артем Венскель продавал курсы по туризму. И вот сегодня стало известно, что три ученицы блогера подали на него в суд.

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