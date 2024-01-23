Ведущей блогерше Елене Блиновской грозит арест Елена ГалицкаяСледственный комитет России подает ходатайство о заключении Елены Блиновской под стражу по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
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