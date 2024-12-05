"Голубизна и придворные артисты": Чичерина нашла лучшие слова для шоу-бизнеса в России

Владимир Балаев Юля, молодчинка! Так их жарь тараканов, пока бегают! Нашей эстраде нужна молодая, живая, талантливая кровь. Тем более что в интернете полно талантливейших ребят. Я за то, чтобы в наших медиа были люди достойные, такие как Расторгуев, Трофимов, Лепс, Газманов, Новиков, Розенбаум, Чичерина, Дронов ... Но, вновь и вновь на экране продажные Лолиты, Клавы Коки и Киркоровы, обрыдли всем, время дешёвок прошло, сейчас всё по серьёзному. Новые смыслы и новые ценности (то есть проверенные старые, нравственные - делающие нас людьми а не потребительским тупым скотом)

Леонид Никулин браво..умница-хоть одна внутри своего цеха и круга сказала правду!!!!!