Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Двое посетителей, с русскими фамилиями Бутова и Иванов, абсолютно безграмотно пишущие по русски, пытаются нам что-то ...Черная неблагодар...
  • Харченко Александр
    Шольц думает, что Путин его спасёт, как АсадаШольц начал писат...
  • Олег Самойлов
    Милок! У тебя диагноз - камунизимь головного мозга! Это ХУЖЕ глиобластомы! Это НЕОПЕРАБЕЛЬНО!«Послезавтра уже ...

"Голубизна и придворные артисты": Чичерина нашла лучшие слова для шоу-бизнеса в России

"Голубизна и придворные артисты": Чичерина нашла лучшие слова для шоу-бизнеса в России

Царьград Фото: Pravda Komsomolskaya/Globallookpress Певица Юлия Чичерина нашла лучшие слова для характеристики российского шоу-бизнеса, который стремится нажиться на людях и замолчать тему СВО: "Голубизна и придворные артисты".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Балаев
Юля, молодчинка!  Так их жарь тараканов, пока бегают!  Нашей эстраде нужна молодая, живая, талантливая  кровь. Тем более что в интернете полно талантливейших ребят.  Я за то, чтобы в наших медиа были люди достойные, такие как  Расторгуев, Трофимов, Лепс, Газманов, Новиков, Розенбаум, Чичерина, Дронов ...  Но, вновь и вновь на экране продажные Лолиты, Клавы Коки и Киркоровы, обрыдли всем, время дешёвок прошло, сейчас всё по серьёзному.  Новые смыслы и новые ценности (то есть проверенные старые, нравственные - делающие нас людьми а не потребительским тупым скотом)
Ответить
1 час.
Леонид Никулин
браво..умница-хоть одна внутри своего цеха и круга сказала правду!!!!!
Ответить
35 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Куда бы их всех загнать то? Хорошо, у товарища Сталина не было проблем с этим. Зарвался немного товарищ Козин - ему тут же путевку в Магадан!... И так понравилось Козину, что до конца дней своих он... таки там и остался. Может быть, и энтих - туда же? Как вы думаете?
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх