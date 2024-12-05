Царьград Фото: Pravda Komsomolskaya/Globallookpress Певица Юлия Чичерина нашла лучшие слова для характеристики российского шоу-бизнеса, который стремится нажиться на людях и замолчать тему СВО: "Голубизна и придворные артисты".
"Голубизна и придворные артисты": Чичерина нашла лучшие слова для шоу-бизнеса в России
Комментарии
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Владимир Балаев
Юля, молодчинка! Так их жарь тараканов, пока бегают! Нашей эстраде нужна молодая, живая, талантливая кровь. Тем более что в интернете полно талантливейших ребят. Я за то, чтобы в наших медиа были люди достойные, такие как Расторгуев, Трофимов, Лепс, Газманов, Новиков, Розенбаум, Чичерина, Дронов ... Но, вновь и вновь на экране продажные Лолиты, Клавы Коки и Киркоровы, обрыдли всем, время дешёвок прошло, сейчас всё по серьёзному. Новые смыслы и новые ценности (то есть проверенные старые, нравственные - делающие нас людьми а не потребительским тупым скотом)
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1 час.
Леонид Никулин
браво..умница-хоть одна внутри своего цеха и круга сказала правду!!!!!
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35 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Куда бы их всех загнать то? Хорошо, у товарища Сталина не было проблем с этим. Зарвался немного товарищ Козин - ему тут же путевку в Магадан!... И так понравилось Козину, что до конца дней своих он... таки там и остался. Может быть, и энтих - туда же? Как вы думаете?
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12 мин.
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