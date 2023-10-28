ЦАХАЛ показал работу танков и войск в секторе Газа

Армия обороны Израиля опубликовала кадры работы сухопутных войск ЦАХАЛ, действующих в секторе Газа. В частности, показана работа пехоты, инженерных войск и танков, которые действовали сегодня ночью и днем в секторе Газа.
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