На посту председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продемонстрировала «очень плохую работу», при ней Европа стала менее миролюбивой, менее сплоченной и нет никаких причин переизбирать ее на этот пост.
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