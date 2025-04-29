Осужденный за растрату кардинал сообщил, будет ли участвовать в конклаве по избранию нового Папы

Итальянский кардинал, осужденный за растрату и мошенничество, заявил во вторник, что не будет принимать участие в тайном конклаве, организованном для избрания нового Папы Римского, хотя первоначально сообщалось, что он хотел бы присутствовать, сообщает Reuters, передает Agerpres.
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