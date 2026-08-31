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Джокович о вылете с US Open: «Испытал отвращение от примерно каждой секунды на корте»

Новак Джокович оценил матч против Мариано Навоне в первом круге US Open . Серб проиграл 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6, испытывая проблемы со спиной.

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