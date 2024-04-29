Экономист Федоров: доллар в ближайшие три года не будет стоить 70 рублей

Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров заявил, что прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей "трехлетки", вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70 пока лучше не мечтать.
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