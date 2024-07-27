Полпред Якушев провел заседание оперштаба в Карабаше, где прорвало дамбу. Фото, видео

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 27 июля на заседании оперативного штаба в Карабаше Челябинской области обозначил задачи для ликвидаций последствий после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище.
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