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Пункт-А

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На окраине Астрахани на бывшем пустыре открыли спортивное поле

На окраине Астрахани на бывшем пустыре открыли спортивное поле

В поселке Морском на улице Людмилы Тихомировой мы открыли новое универсальное спортивное поле. На недавнем пустыре благодаря муниципальным программам появилось современное пространство для активного отдыха и занятий спортом.

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