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Спецназ жёстко ворвался в офис главы "Военторга". Кадры громкого задержания: Хищение в Минобороны почти 500 млн рублей

Спецназ жёстко ворвался в офис главы "Военторга". Кадры громкого задержания: Хищение в Минобороны почти 500 млн рублей

МВД опубликовало кадры громкого задержания - спецназ жёстко ворвался в офис главы "Военторга". Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.

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