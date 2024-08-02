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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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37-летний Нани перешел в «Эштрелу». Контракт – на год

37-летний Нани перешел в «Эштрелу». Контракт – на год

37-летний португалец подписал контракт с клубом до июня 2025 года. Последним клубом Нани был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул по окончании прошлого сезона.

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