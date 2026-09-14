Врач Белоусова: осенью в рацион стоит добавить имбирь

Осенью в рацион стоит добавить имбирь. Употребление пряностей в сочетании со сбалансированным рационом может способствовать поддержанию нормальной работы иммунной системы.
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