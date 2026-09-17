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Techcombank во Вьетнаме планирует увеличить уставный капитал до $4,2 млрд

Techcombank во Вьетнаме планирует увеличить уставный капитал до $4,2 млрд

Вьетнамский Techcombank утвердил план увеличения уставного капитала до примерно 106,593 трлн донгов, или около $4 млрд по текущему курсу.

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