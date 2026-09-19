Британия под атакой дронов: рекордный рост инцидентов у военных объектов

За прошедшие несколько лет в Великобритании резко выросло число инцидентов с дронами возле военных объектов.
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Про своё пишут двумя строчками, а про них целый трактат о Земле написали! Да там пусть хоть потоп, и чем бустрее, тем лучше. Дерьма меньше будет!
А оно нам наХ надо, что у них в мелкобритании??? У нас у самих полная жопа огурцов.
Петров и Баширов работают,на страх мелкобритам!🤣🤣🤣🤣