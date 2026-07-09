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Пятый канал

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На макушке скакал по лестнице: китайский акробат попал в Книгу рекордов Гиннесса

На макушке скакал по лестнице: китайский акробат попал в Книгу рекордов Гиннесса

Кто действительно дружит с головой, теперь можно узнать в Книге рекордов Гиннесса. В нее попал житель Китая, который смог буквально на макушке — без помощи рук и ног — проскакать по лестнице целых 40 ступенек.

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