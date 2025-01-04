Новосибирская прокуратура составила портрет типичного коррупционера

Чаще всего взятки дают и берут мужчины средних лет, с высшим образованием и постоянной работой.Основная доля коррупционных преступлений в Новосибирской области приходится на мужчин в возрасте от 30 до 49 лет, жизнь которых со стороны выглядит вполне благополучной.