Приморский психолог: будете страдать

На самые животрепещущие вопросы, связанные с коронавирусом, ответила медицинский психолог отделения судебно-психиатрических экспертиз краевой клинической психиатрической больницы Владивостока Екатерина Буравлева в программе «Среда без коронавируса».
На самые животрепещущие вопросы, связанные с коронавирусом, ответила медицинский психолог отделения судебно-психиатрических экспертиз краевой клинической психиатрической больницы Владивостока Екатерина Буравлева в программе «Среда без коронавируса».
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