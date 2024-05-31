«Помурыжат и сольют перекупам ниже РРЦ». Дилеры Lada не видят рыночных перспектив у российского Chery Tiggo 7 Pro, да и покупатели не особо заинтересованы в кроссовере

Сергей Цыганов, автоэксперт и ведущий Telegtram-канала «Русский автомобиль» рассказал о том, как сейчас происходят продажи кроссоверов XCITE X-Cross 7 (они же Chery Tiggo 7 Pro), производство которых наладили на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.