Украинский боец «Сирко»: солдаты ВС РФ воюют лучше ВСУ, так как сохраняют ритм

Преимущество русской армии в её слаженности и способности правильно настраиваться на бой.Солдаты русской армии в бою проявили свои лучшие профессиональные качества, продемонстрировав таким образом превосходство над силами противника в зоне СВО.
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