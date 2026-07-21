Пока вы спали: Карлсон об уровне интеллекта Каллас и угроза суда Линча на Украине

Борис Леонтьев

Странно, что работники ТЦК ещё сами не рвутся на фронт. Для них это пусть и призрачная но единственная возможность остаться в живых. Конечно на фронте есть реальный шанс попасть служить с теми, кого насильно вылавливали и мобилизовали, но… Границы перекрыли и сбежать вряд-ли удастся, а в тылу растёт число не только тех, кого они должны ловить, но и количество родственников тех хохлов, кто уже погиб, желающих отомстить за их смерть. Россияне далеко и связываться с ними чревато, а эти тут под боком и виноваты отнюдь не меньше в смерти родных. К тому же мирных наши стараются не трогать, а фашисты хохлам уже начали надоедать и их поддержка дорого обходиться.