Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 277 подписчиков

Пока вы спали: Карлсон об уровне интеллекта Каллас и угроза суда Линча на Украине

Пока вы спали: Карлсон об уровне интеллекта Каллас и угроза суда Линча на Украине

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Леонтьев
Странно, что работники ТЦК ещё сами не рвутся на фронт. Для них это пусть и призрачная но единственная возможность остаться в живых. Конечно на фронте есть реальный шанс попасть служить с теми, кого насильно вылавливали и мобилизовали, но… Границы перекрыли и сбежать вряд-ли удастся, а в тылу растёт число не только тех, кого они должны ловить, но и количество родственников тех хохлов, кто уже погиб, желающих отомстить за их смерть. Россияне далеко и связываться с ними чревато, а эти тут под боком и виноваты отнюдь не меньше в смерти родных. К тому же мирных наши стараются не трогать, а фашисты хохлам уже начали надоедать и их поддержка дорого обходиться.
Ответить
2 м.