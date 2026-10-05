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Нижегородская правда

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Нижегородские семьи высадили новые деревья на Аллее золотых юбиляров

Нижегородские семьи высадили новые деревья на Аллее золотых юбиляров

В Нижнем Новгороде восемь пар, живущих в браке 50 лет и более, посадили именные деревья на Аллее золотых юбиляров.

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