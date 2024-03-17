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Арктика может стать «свободной ото льда» менее чем за 10 лет

Арктика может стать «свободной ото льда» менее чем за 10 лет

Согласно недавнему исследованию, проведенному Университетом Колорадо в Боулдере, в ближайшие несколько лет Арктика может пережить летние дни, почти полностью свободные от морского льда, сообщает «scitechdaily».

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