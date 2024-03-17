Арктика может стать «свободной ото льда» менее чем за 10 лет

Согласно недавнему исследованию, проведенному Университетом Колорадо в Боулдере, в ближайшие несколько лет Арктика может пережить летние дни, почти полностью свободные от морского льда, сообщает «scitechdaily».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии