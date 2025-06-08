Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду, Двалишвили защитил титул и другие новости

1. Эстонская полиция допросила защитника сборной Израиля Эли Дасу, который выразил благодарность «Динамо» и положительно отзывался о жизни в России.
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