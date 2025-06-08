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Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду, Двалишвили защитил титул и другие новости

Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду, Двалишвили защитил титул и другие новости

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Комментарии
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КУАТ
Арина эмоционально отреагировала на поражение в финале.
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12 час.
сергей озеров
Соболенко отвратительно высказалась о победе Гауф,на редкость гадко,сказав,если бы играла на её месте Швенток,то РГ выиграла бы именно полька,а не Гауф. Быдлячество во весь рост.
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11 час.
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