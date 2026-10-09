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Царьград

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Джош Хокит отвечает на вызов Александра Волкова в UFC

Джош Хокит отвечает на вызов Александра Волкова в UFC

Американский боец UFC Джош Хокит ответил на заявление русского спортсмена Александра Волкова. Хокит оспорил его уверенность, показывая недавние победы над Куртисом Блэйдсом и Дерриком Льюисом.

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