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За рулем

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Скидки до 200 тыс. рублей: в России внезапно подешевел известный кроссовер

Скидки до 200 тыс. рублей: в России внезапно подешевел известный кроссовер

Флагманский кроссовер неожиданно стал доступнее, хотя скидки распространились не на все машины. Зафиксировано удешевление двух «прошлогодних» комплектаций 2025 года выпуска на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

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