Скидки до 200 тыс. рублей: в России внезапно подешевел известный кроссовер

Флагманский кроссовер неожиданно стал доступнее, хотя скидки распространились не на все машины. Зафиксировано удешевление двух «прошлогодних» комплектаций 2025 года выпуска на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии