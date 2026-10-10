Военкор Сладков назвал разницу между бомбардировками Киева и Белграда

Мир внимательно наблюдает за ударами ВС России по украинской столице. Запад - с обвинениями в своём стиле.
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