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Тульские новости

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Тулячка Ольга Ануфриева вернулась домой после реабилитации

Тулячка Ольга Ануфриева вернулась домой после реабилитации

Ольга Ануфриева, пострадавшая в атаке БПЛА, вернулась домой после 9 операций и длительной реабилитации.

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