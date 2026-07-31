Пунктуальность молодежи оказалась ниже, чем у старших коллег в Архангельске

Молодежь демонстрирует более высокий уровень пунктуальности по сравнению со старшим поколением. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей Архангельска, занятых на работах с фиксированным графиком.
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