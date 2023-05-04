«Милуоки» расстался с Майком Буденхольцером

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«Милуоки» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера. В прошедшем сезоне «Бакс» заняли первое место в регулярном чемпионате, но вылетели в первом раунде, проиграв «Майами» со счетом 1-4.