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Регионы России

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Visa получила разрешение на выход на внутренний рынок Китая

Visa получила разрешение на выход на внутренний рынок Китая

Американская платежная система Visa приступит к подготовке выхода на внутренний рынок Китая после получения соответствующего разрешения от Народного банка страны.

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