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Володин: Госдума рассмотрит закон о запрете навязывания товаров и услуг

28 января Государственная Дума соберется на заседание, чтобы обсудить новый законопроект, направленный на устранение практики принудительного навязывания потребителям дополнительных продуктов, услуг или работ.

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