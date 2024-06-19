Расценки на размещение в газете «Петербургский дневник»

А также в сетевом издании «spbdnevnik.ru» и электронном периодическом издании «Петербургский дневник на транспорте» в 2024 году Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации в газете «Петербургский дневник», оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании «spbdnevnik.