За чем следить 16 октября: Парфёнов против Осинькина, «Торпедо» — «Динамо» Москва и «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» в КХЛ, а ещё фигурка! ✅ 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ — 4:3 ОТ НХЛ — регулярный чемпионат 16 октября 2026, пятница.
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