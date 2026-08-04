«Газпромнефть» сняла ограничения на отпуск бензина в Нижегородской области

Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Нижегородской области. Также ограничения перестали действовать еще в 12 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане, пишет ТАСС.