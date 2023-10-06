Путин выразил соболезнования Асаду из-за гибели 89 человек после атаки террористов в Сирии

Президент России выразил надежду, что организаторы теракта понесут заслуженную каруРоссийский лидер Владимир Путин выразил соболезнования коллеге из Сирии Башару Асаду в связи с гибелью 89 человек в результате атаки террористов на военное училище в городе Хомс.
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