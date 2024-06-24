Алекс Палоу выиграл гонку IndyCar на «Лагуна Сека»

IndyCarОчередной этап американской серии IndyCar состоялся в Северной Калифорнии. Победу на трассе «Лагуна Сека» одержал испанский пилот Chip Ganassi Racing Алекс Палоу — для двукратного чемпиона эта победа стала второй на трассе за последние три года, а заодно успех позволил пилоту выйти в лидеры личного зачёта.