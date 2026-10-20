За период с 12 по 18 октября 2026 года в России было продано 26 332 новых легковых автомобиля. По данным агентства «Автостат», это на 9% меньше, чем неделей ранее.
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