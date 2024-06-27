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Царьград

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"Шестнадцать тысяч, неделя - и готово": Бастрыкин рассказал, как работавшие в "Крокусе" мигранты легализовались в России

"Шестнадцать тысяч, неделя - и готово": Бастрыкин рассказал, как работавшие в "Крокусе" мигранты легализовались в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, как работавшие в красногорском "Крокус Сити Холле" мигранты легализовались в России.

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