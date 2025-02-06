РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    ГеройРаненый гвардии р...
  • александр муравьев
    Такое сплошь и рядом. Я ни одной диспансеризации не проходил. В карточке написано что все прошёл.Владельца сети кл...

Во Франции призвали устроить трибунал над фон дер Ляйен

Во Франции призвали устроить трибунал над фон дер Ляйен

TASS/EPA/OLIVIER HOSLET Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен следует отправить под специальный трибунал, где она понесет ответственность за все свои деяния против жителей Европы, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛ
Владимир Лагно
Это будет справедливо!!! Ведь эта особа-ляйн столько наворотила, сколько и сотня мужиков не придумали бы.
Ответить
19 час.
наверх