TASS/EPA/OLIVIER HOSLET Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен следует отправить под специальный трибунал, где она понесет ответственность за все свои деяния против жителей Европы, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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