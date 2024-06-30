Что такое осознанные сновидения, чем они полезны и как научиться их видеть Алёна ЮрьеваСновидения, особенно осознанные, давно привлекают внимание не только психологов, но и тех, кто стремится к глубокому пониманию своего подсознания и саморазвитию.