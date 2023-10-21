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Мирошник: квартиру Зеленского в Крыму выставили на аукцион

Мирошник: квартиру Зеленского в Крыму выставили на аукцион

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму выставили на аукцион. Об этом написал в своем Telegram-канале Родион Мирошник, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации.

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