Аграрный совет: Украина потеряла 40 млрд долларов из-за прекращения зерновой сделки

Украинская аграрная промышленность потеряла больше 40 миллиардов долларов из-за прекращения действия зерновой сделки, сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала «Рада».
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