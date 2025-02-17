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Нутрициолог Хлопова развеяла миф о вреде картофеля для похудения

Нутрициолог Хлопова развеяла миф о вреде картофеля для похудения

Картофель и гречка нередко становятся предметом споров о правильном питании. Нутрициолог Юлия Хлопова в беседе с Life развеяла мифы о вреде картофеля и объяснила, почему он не только не уступает, но и превосходит крупу по некоторым параметрам.

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