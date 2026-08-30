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Царьград

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Эксперт Шарма раскрыл, может ли индийский бензин соответствовать русским стандартам

Эксперт Шарма раскрыл, может ли индийский бензин соответствовать русским стандартам

Индия стала одним из ключевых поставщиков бензина на русский рынок: за июль‑август из страны отгрузили миллион баррелей топлива.

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