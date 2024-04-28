Нищепанк, «зачем тебе бизнес» и конкурс красоты для ИИ-моделей

1. Виктор Мараховский пишет про общество нищего уныния, которое строят на Западе по чертежам из левой повестки (ссылка): Нищепанк — предположительно наступивший сегодня этап в истории человечества, характеризующийся:А) Упрощением, алгоритмизацией и примитивизацией культуры (ибо предложение формирует спрос, и в мире одновременно бюрократизированном и технологичном в итоге «всё выглядит тупо и одинаково»);Б) Виртуализацией потребления (продавать виртуальные копии любого явления выгодней, чем физические, поэтому их внедряют изо всех сил);В) Киборгизацией эмоций (многое из того, что примитивизировано и виртуализировано, также можно и препоручить роботам.