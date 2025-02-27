🇵🇭🇯🇵 Почему Япония развивает оборонное сотрудничество с Филиппинами? Япония и Филиппины продолжают усиливать партнерство в сфере безопасности.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇵🇭🇯🇵 Почему Япония развивает оборонное сотрудничество с Филиппинами? Япония и Филиппины продолжают усиливать партнерство в сфере безопасности.
Свежие комментарии