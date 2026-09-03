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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Яшкин: «Ковальчук – легенда нашего спорта. Понимает, что нам надо, даже говорить ничего ему не нужно. Если кто‑то за советом обратится, он не откажет»

Нападающий « Шанхая »  Дмитрий Яшкин поделился мнением о президенте клуба Илье Ковальчуке . – Какими видите перспективы у команды в новом сезоне? – В целом сейчас был достаточно сложный период: месяц в отелях и, конечно, при большой нагрузке.

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