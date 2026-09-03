Дмитрий Яшкин: «Ковальчук – легенда нашего спорта. Понимает, что нам надо, даже говорить ничего ему не нужно. Если кто‑то за советом обратится, он не откажет»

Нападающий « Шанхая » Дмитрий Яшкин поделился мнением о президенте клуба Илье Ковальчуке . – Какими видите перспективы у команды в новом сезоне? – В целом сейчас был достаточно сложный период: месяц в отелях и, конечно, при большой нагрузке.