«Авторшу нужно в СССР переместить год так в 1947, в коммуналку. Устроить на работу на фабрику, Подъём в 5-30, Завтрак, на работу к 8-00 в переполненном трамвае, либо пешком, рабочий день до 17-00.
Что будет, если переместить вас в 1947 год, в коммуналку?
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Интересно, что, как раз, в эти годы люди много общались, ходили друг к другу в гости, (в отличие от сегодняшнего дня, когда каждый сидит тупит в экран компьютера или телефона в одиночестве и от скуки уже не знают что придумать, от чего оччень устают и впадают в различные расстройства психики. Да, в 47-м был один выходной, быт не облегчали ни стиралки, ни какая другая техника дома, транспорта своего не было у большинства, люди готовили еду сами, а не заказывали в различных "доставках", жили теснее чем сегодня, но были счастливее в разы, чем при сегодняшнем потребительстве.
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17 час.
Наталия Комлева
Интересно, а что будет с "мужчиной", который внес это предложение? Или он думает, что вовремя на работу должны были ходить только женщины?
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1 час.
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