Что будет, если переместить вас в 1947 год, в коммуналку?

АМ

Алиса Майская

Интересно, что, как раз, в эти годы люди много общались, ходили друг к другу в гости, (в отличие от сегодняшнего дня, когда каждый сидит тупит в экран компьютера или телефона в одиночестве и от скуки уже не знают что придумать, от чего оччень устают и впадают в различные расстройства психики. Да, в 47-м был один выходной, быт не облегчали ни стиралки, ни какая другая техника дома, транспорта своего не было у большинства, люди готовили еду сами, а не заказывали в различных "доставках", жили теснее чем сегодня, но были счастливее в разы, чем при сегодняшнем потребительстве.