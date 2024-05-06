Донован Митчелл набрал 89 очков в 6-м и 7-м матчах. Это второй результат в истории НБА

Это второй результат в истории НБА по количеству очков, набранных в 6-м и 7-м матчах серии плей-офф. Рекорд принадлежит Аллену Айверсону, который набрал 90 очков за «Филадельфию» в последних двух матча финала Восточной конференции 2001 года против «Милуоки».